Bar Associations Say Don’t Vote for These Judges

Park Forest, IL-(ENEWSPF)- As we have in the past, we share information on which judges to vote for and which to NOT vote for in Cook County. Our information comes directly from VoteForJudges.org. Vote for Judges gathers information from the Alliance of Bar Associations for Judicial Screening (referred to hereafter as “Alliance”).

Primary Election Day is Tuesday, June 28, 2022. The General Election will be November 8, 2022.

Through the years, we have heard, and agree, that members of the public are least informed on the performance of judges.

The Alliance of Bar Associations for Judicial Screening is comprised of the following bar associations:

AABAR: Arab American Bar Association

AABA: Asian American Bar Association of the Greater Chicago Area

BWLA: Black Women Lawyers' Association of Greater Chicago

CCL: Chicago Council of Lawyers

CCBA: Cook County Bar Association

DSL: Decalogue Society of Lawyers

HBA: Hellenic Bar Association of Illinois

HLAI: Hispanic Lawyers Association of Illinois

ISBA: Illinois State Bar Association

LAGBAC: Chicago's LGBTQ+ Bar Association

PRBA: Puerto Rican Bar Association

WBAI: Women's Bar Association of Illinois

The Alliance of Bar Associations works collaboratively to screen judicial candidates in Cook County. Judicial candidates are rated by the Alliance members based on detailed information supplied by each candidate, a background check by trained lawyers/investigators, and interviews of each candidate.

The ratings reflect the Alliance’s opinion of whether candidates have the necessary qualifications for judicial service or ascension to a higher office and are not a reflection of the candidates’ abilities as lawyers or judges.

The ratings key follows:

HQ Highly Qualified WQ Well Qualified Q Qualified NQ Not Qualified HR Highly Recommended R Recommended NR Not Recommended 1 Not Evaluated Through No Fault of the Candidate

Candidates who do not participate in the Alliance’s evaluation process are rated “NR”.

If you’re seeking a short list, these candidates are rated Not Qualified or Not Recommended by at least one bar association and you should NOT vote for them. Either they are not qualified for office or did not bother to fill out forms and submit to a background check and interview by one or more bar associations. Either way, they should NOT receive your vote in this primary election.

Ubi O. O’Neal: NR by all bar associations.

Monica G. Somerville: NQ by the ISBA and NR by WBAI.

Mable Taylor: NQ or NR by all but two bar associations.

Yolanda Harris: NQ by the ISBA.

Wende Williams: NR by all.

Deidre Baumann: NQ by the ISBA

Chelsey Renece Robinson: NQ by the ISBA

Jacqueline Marie Griffin: NR by DSL and ISBA.

Dan Balanoff: NQ or NE by SEVEN bar associations.

Claudia Silva-Hernandez: NR by all bar associations.

Meredith Vanae Hammer: NR by all bar associations.

Maria M. Barlow: NR by all.

Amanda Moira Pillsbury: NQ by CCL, HLAI, ISBA; NR by BWLA, CCBA.

ShawnTe Raines-Welch: NR by AABA, NQ by ISBA.

Patrick Campanelli: NQ by CCL, HLAI, ISBA, NR by all others except CCBA which is blank in this case.

Judie Lyn Smith: NQ by ISBA, NR by LAGBAC.

Tivvany N. Brooks: NQ by CCL, HLAI, ISBA, NR by AABA, DSL, LAGBAC.

Jackie Marie Portman-Brown: NQ by ISBA, NR by six Alliance members.

Pat Casey: NQ by AABA, CCL, ISBA; NR by CCBA, DSL, LAGBAC, WBAI.

John Fritchey: NQ by ISBA, NR by BWLA, HBA, WBAI.

Ann Buran-Vongher: NQ by HLAI, ISBA, NR by LAGBAC.

Chris Taliaferro: NQ by CCL, HLAI, ISBA, NR by five members.

Christine Svenson: NR from LAGBAC

Iris Y. Chavira: NR by all but is running unopposed.

Viviana Martinez: NQ by ISBA, NR by AABA, CCBA.

Jorge V. Cazares, NQ by CCL, ISBA; NR by four.

Jim Gleffe: NQ by CCL, ISBA; NR by four Alliance members.

(R) next to a name denotes Republican candidates; all other candidates are Democrats.

ILLINOISAPPELLATECOURT AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon.ShelvinLouiseMarieHallVacancy Debra B. Walker R R R WQ R R R Q HQ R R HR Russell “Russ” Hartigan R R R Q R HR R R Q R R R Dominique C. Ross R NR R NQ R R R NQ NQ R Hon.SheldonA.HarrisVacancy Raymond W. Mitchell R R R WQ R HR R Q HQ R R R Devlin Joseph Schoop R R R Q R R NR NQ NQ R R R John H. Ehrlich R R R Q R R R Q NQ HR R HR

CIRCUITCOURT,COUNTYWIDE AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon.MargaretA.BrennanVacancy Ubi O. O’Neal NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Howard B. Brookins, Jr. R R R Q R R R ¹ Q R R R Lisa Michelle Taylor ¹ Q R Q R R R R Q R R R Hon. JohnP.Callahan,Jr. Vacancy Mary Bernadette McMahon R R R Q R R Q Q R R R Suzanne Therese McEneely R R R Q R R R R Q HR R R Tracie Porter R R R Q HR HR R HQ Q HR R R

CIRCUITCOURT,COUNTYWIDE AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon. Diane GordonCannon Vacancy Monica G. Somerville R R R Q R R R Q NQ R R NR Mable Taylor ¹ NR R NQ NR NR NQ NQ NR NR NR Diana López R R R Q R R R Q Q R R R Hon. Michael B. Hyman Vacancy Thomas E. Nowinski ¹ Q R Q R R R R Q R R R Carmen Migdalia Quinones NR Q R NQ R NR NR NQ NQ NR R NR Hon. CheyrlIngram Vacancy Elizabeth “Beth” Ryan R R R Q R R R R Q R R R Yolanda Harris Sayre R ¹ R Q R R R R NQ R R R Hon. Pamela M. Leeming Vacancy Wende Williams NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Rena Marie Van Tine R Q R WQ R HR R HR HQ HQ HR R Hon.DanielLynchVacancy Paul Joyce R R R Q R HR R Q Q HR R R Deidre Baumann R R R Q R R R Q NQ R R R Michael Weaver R R R Q R R R R Q HR R R Hon. Kathleen M. McGury Vacancy Chelsey Renece Robinson R Q R Q R R R R NQ R R R Ruth Isabel Gudino ¹ Q R Q R R Q HQ Q HR HR R Hon. Joan M. O’Brien Vacancy Jacqueline Marie Griffin R Q R Q R NR R Q Q NR R R Araceli Reyes De La Cruz R R Q Q R R R Q Q HR R R Dan Balanoff ¹ ¹ NR NQ R NR R NR NQ NR R NR Hon.SharonM.SullivanVacancy Claudia Silva-Hernandez NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Thomas More Donnelly R R R WQ R HR R HQ HQ HR R HR Meridth Vanae Hammer NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

CIRCUITCOURT, 1STSUBCIRCUIT AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon. SharonO.Johnson Vacancy John W. Wilson R R R WQ R R R Q HQ HR R R Maria M. Barlow NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR CIRCUITCOURT, 4THSUBCIRCUIT AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon. James Gavin Vacancy AmandaMoiraPillsbury R Q NR NQ NR R R NQ NQ R R R Nick Kantas ¹ Q R Q R R R Q Q R R R

CIRCUITCOURT, 4THSUBCIRCUIT AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon.PatrickT.RogersVacancy Chloe Georgianna Pedersen R R R Q R R R Q Q R R R ShawnTe Raines-Welch R NR R Q R R R Q NQ R R R Jerry Barrido ¹ Q R Q R R R Q Q R R R Patrick Campanelli NR NR NR NQ NR NR NQ NQ NR NR NR CIRCUITCOURT, 5THSUBCIRCUIT AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon.JackiePortman-BrownVacancy David L. Kelly ¹ Q R Q R R R Q Q R HR R Jenetia Marshall R R R Q R R R Q Q R R R Hon. Diane Shelley Vacancy Timothy W. Wright III R R R Q R R R Q Q R R R Judie Lyn Smith R Q R Q R R R R NQ NR R R Tiffany N. Brooks ¹ NR R NQ R NR R NQ NQ NR R R Jackie Marie Portman-Brown NR Q R Q R NR NR NR NQ NR R NR CIRCUITCOURT, 6THSUBCIRCUIT AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon.MauricioAraujoVacancy Charles “Charlie” Beach R Q R Q R R R Q Q R R R Hon.RaulVegaVacancy David S. Rodriguez R R R Q R R R R Q ¹ R R Kerrie Maloney Laytin ¹ Q R Q R R R Q Q R R R CIRCUITCOURT, 7THSUBCIRCUIT AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon.PatriciaMartinVacancy Marcia O’Brien Conway R ¹ R WQ R R R Q Q R HR R Owens “Joe” Shelby R ¹ R Q R R R ¹ Q R R R CIRCUITCOURT, 8THSUBCIRCUIT AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon.RobertE.GordonVacancy Pat Casey R NQ R NQ NR NR R R NQ NR R NR Bradley R. Trowbridge ¹ Q R Q R R R R Q R R R John Fritchey R ¹ NR Q R R NR Q NQ R R NR Hon.ThomasJ. LipscombVacancy Stephen Swedlow R R R WQ R HR R Q Q R R R Jennifer Bae ¹ Q R Q R R R Q Q R R R

CIRCUITCOURT, 9THSUBCIRCUIT AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon.JeanneClevelandBernsteinVacancy Sanjay Tailor R R R WQ R HR R HQ HQ R HR R Ann Buran-Vongher ¹ R R Q R R NQ NQ NR R R Hon.MosheJacobiusVacancy Don R. Sampen ¹ Q R WQ R R R Q Q HR R R Torrick Alan Ward ¹ Q R Q R R R Q Q HR R R Barry Goldberg R R R Q R HR R Q Q R R R Basileios “Bill” John Foutris R R R Q R R R ¹ Q R R R CIRCUITCOURT, 11TH SUBCIRCUIT AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon.DennisM.McGuireVacancy Chris Taliaferro NR NR R NQ R NR R NQ NQ NR R NR Aileen Bhandari R Q R Q R R R Q Q HR HR R CIRCUITCOURT, 13TH SUBCIRCUIT AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon.SusanneM.GroebnerVacancy Christine Svenson R R Q R Q R R Q Q NR R R Gary William Seyring R ¹ Q R Q R R R R Q R R R Dominic J. Buttitta, Jr. R R R R Q R R R Q Q HR R R James Costello R R R Q R R R ¹ Q R R R Joe Gump R Q R Q R R R Q Q R R R CIRCUITCOURT, 14TH SUBCIRCUIT AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon. James R. Brown Vacancy Iris Y. Chavira NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Hon.RaymondL.JagielskiVacancy Viviana Martinez R NR R Q R NR R Q NQ R R R Steve Demitro R R R Q R R R ¹ Q R R R Jorge V. Cazares ¹ NR R Q NR R R ¹ NQ NR R NR CIRCUITCOURT, 15TH SUBCIRCUIT AABAR AABA BWLA CCL CCBA DSL HBA HLAI ISBA LAGBAC PRBA WBAI Hon. ChristopherLawler Vacancy Bernadette Barrett R R R Q R R R Q Q R R R Jim Gleffe ¹ NR R NQ NR R Q NQ NR R NR

Complete evaluations are here in PDF format for downloading and printing (click the DOWN ARROR to download):

